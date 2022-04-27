Дженин, , 12:10 — REGNUM Подразделения израильской армии вступили в перестрелку с вооружёнными палестинцами на въезде в город Дженин. Об этом сообщает информационное агентство Quds.

Израиль Sem40.ru

По данным журналистов, утром в среду, 27 апреля, группа военных попыталась въехать в город, но была остановлена на баррикадах. По военным был открыт огонь из стрелкового оружия.

В ходе перестрелки один палестинец погиб, израильские военные предпочли не входить в город и оставили район столкновения.

Отмечается, что за нападением стоит военное крыло организации ФАТХ.