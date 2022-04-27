Дженин, Палестина, 27 апреля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Подразделения израильской армии вступили в перестрелку с вооружёнными палестинцами на въезде в город Дженин. Об этом сообщает информационное агентство Quds.

Sem40.ru Израиль

По данным журналистов, утром в среду, 27 апреля, группа военных попыталась въехать в город, но была остановлена на баррикадах. По военным был открыт огонь из стрелкового оружия.

В ходе перестрелки один палестинец погиб, израильские военные предпочли не входить в город и оставили район столкновения.

Отмечается, что за нападением стоит военное крыло организации ФАТХ.