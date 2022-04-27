Новосибирск, , 12:05 — REGNUM В Новосибирской области, по данным ежедневного мониторинга, наблюдается устойчивое снижение цен на сахар-песок, соль, гречку, капусту и репчатый лук. Об этом сообщили в региональном правительстве.

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«Важно отметить, что в Новосибирской области хорошо развита система хранения и дистрибуции товаров. Практически все крупные торговые сети имеют собственные оптово-распределительные центры, в конце прошлого года начала свою работу площадка «РусАгроМаркет», — прокомментировал и. о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Максим Останин. — К концу 2024 года планируется запуск второй очереди проекта, таким образом создастся современный продовольственный кластер, эффективная торгово-логистическая площадка для игроков продовольственного рынка».

По официальным данным, при условии отсутствия поставок товарные запасы продовольственных товаров в среднем составляют 17 дней, по группам бакалейных товаров – 25 дней.