Лас-Вегас, США, , 11:57 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» подписал контракт с российским нападающим Иваном Морозовым. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба клуба.

Игрок СКА Иван Морозов Дарья Драй © ИА REGNUM

Отмечается, что стороны заключили соглашение, которое рассчитано на два года. 21-летний форвард войдёт в состав команды со следующего сезона. Остаток нынешнего сезона он проведет в фарм-клубе «Вегаса» — «Хендерсоне».

В сезоне 2021/22 Морозов выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за СКА и «Сочи». В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ он сыграл 22 матча, в которых забросил пять шайб и отдал шесть голевых передач. В составе сборной России он играл на чемпионате мира – 2021, где провёл восемь встреч и набрал три очка – один гол и две передачи.