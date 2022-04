Лас-Вегас, США, , 11:57 — REGNUM На фестивале CinemaCon 2022, который сейчас проходит в Лас-Вегасе (штат Невада, США), Warner Bros. назвала дату премьеры фильма «Барби», главную роль в котором исполнит Марго Робби. Об этом 27 апреля сообщает портал We Got This Covered.

Марго Робби (сс) Eva Rinaldi

Кинокомпания объявила, что картина выйдет на большие экраны 21 июля 2023 года. Отметим, что посетители CinemaCon стали первыми, кому удалось увидеть Робби в образе Барби: Warner Bros. показала фотографию, на которой актриса запечатлена в известном розовом кабриолете.

Напомним, снимать фильм «Барби» будет режиссёр Грета Гервиг («Леди Бёрд», «Маленькие женщины»). Кроме Марго Робби в проекте участвуют Райан Гослинг, Кейт Маккиннон, Александра Шипп, Симу Лю, Америка Феррера и Уилл Феррелл.

