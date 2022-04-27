Вильнюс, 27 апреля 2022, 11:57 — REGNUM В Шакяйском районе Литвы вандалы обрызгали краской памятник воинам Красной армии, погибшим во время Великой Отечественной войны. Об этом 27 апреля сообщает литовская полиция.

Литва
Литва
Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«В деревне Гришкабудис Шакяйского района на кладбище советских воинов памятник и мемориальные таблички обрызганы краской желтого и синего цветов», — говорится в сообщении.

Также указывается, что по этому факту правоохранителями Литвы начато досудебное расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля памятник воинам-освободителям советской армии снесли в посёлке Мадлиена (Огрский край, Латвия).