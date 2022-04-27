Вильнюс, 27 апреля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В Шакяйском районе Литвы вандалы обрызгали краской памятник воинам Красной армии, погибшим во время Великой Отечественной войны. Об этом 27 апреля сообщает литовская полиция.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Литва

«В деревне Гришкабудис Шакяйского района на кладбище советских воинов памятник и мемориальные таблички обрызганы краской желтого и синего цветов», — говорится в сообщении.

Также указывается, что по этому факту правоохранителями Литвы начато досудебное расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля памятник воинам-освободителям советской армии снесли в посёлке Мадлиена (Огрский край, Латвия).