В Курганской области сменился глава района
Курган, 27 апреля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В Макушинском муниципальном округе Курганской области назначена исполняющая обязанности главы. Ею стала Лариса Абакумова, сообщает региональный оперативный штаб.
Orenburg-gov.ru
Назначение
Соответствующее решение принято думой Макушинского района. Ранее она Лариса Абакумова занимала должность заместителя главы по социальной политике.
Прежний глава районной администрации Алексей Катков освобождён от должности по собственному желанию.