Баку, , 11:56 — REGNUM Депутаты Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана приняли в третьем окончательном чтении законопроект о послаблениях в антинаркотическом законодательстве. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Плантация растительного наркотика Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

В проекте закона предусматривается отмена наказания за приобретение, хранение, перевозку и изготовление наркотических средств, если найденный объём не превышает одну дозу. Если же вес найденного запрещённого вещества незначительно превышает личную дозу потребления, то предлагается ввести штраф в размере до 400 манатов (более $230).

За манипуляции с наркотиками в значительных количествах в законопроекте предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет. За хранение, изготовление, переработку и перевозку наркотических средств в крупных размерах предлагается ввести тюремный срок от восьми до 15 лет.

Стоит отметить, что действующее законодательство Азербайджана предусматривает за хранение или изготовление одной дозы запрещенного вещества уголовное наказание вплоть до лишения свободы сроком от года до трёх лет.