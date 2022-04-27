Тверь, 27 апреля 2022, 11:56 — REGNUM До 19 человек выросло число погибших в результате пожара в Центральном НИИ войск воздушно-космической обороны в Твери, произошедшем 21 апреля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.
Пожар в здании оборонного НИИ, как сообщало ИА REGNUM, произошло около 11:00 21 апреля, ликвидировать возгорание удалось к утру 22 апреля. Разбор завалов на месте пожара продолжается до сих пор. Параллельно проводится процедура опознания погибших. Семьям погибших правительство региона обещает помощь.
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