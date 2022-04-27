Москва, 27 апреля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В России за сутки госпитализировали 2986 человек с COVID-19, сообщили 27 апреля в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«По состоянию на 27 апреля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 986 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 5,54%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки было выявлено 7 705 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных инфекцией, за сутки умерли 163 человека, выздоровели – 11 477.