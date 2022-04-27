* ИГ — запрещённая в России организация

Шейх-Зувейд, Египет, 27 апреля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Боевики группировки «Вилайет Синай Исламского Государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на блокпост армии Египта на Синайском полуострове. Об этом 27 апреля сообщает Al-Araby-al-Jadid.

Армия Египта

По данным журналистов, нападение произошло в ночь с 26 на 27 апреля в районе деревни Аль-Муката к югу от города Шейх-Зувейд. В результате нападения погиб боец проправительственного ополчения и ещё несколько солдат получили ранения.

В район нападения стянуты дополнительные подкрепления армии Египта, которые проводят антитеррористическую операцию.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.