Белгород, 27 апреля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Камеры контроля движения автотранспорта по выделенным полосам заработали в Белгороде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля в пресс-службе минтранса региона.

Krd.ru Выделенная полоса

Комплексы фотовидеофиксации установили на улице Щорса и проспекте Богдана Хмельницкого. Они будут отмечать нарушения автомобилистов, передвигающихся по выделенным для общественного транспорта полосам. Всего на двух главных транспортных магистралях города установлена 32 камеры.

Штраф за движение по выделенной полосе составляет 500 рублей.