Пермь, 27 апреля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки, 26 апреля, в ковидные отделения поступили 46 человек, что на пять меньше, чем днем ранее, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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В настоящее время в стационарных условиях лечение получают 407 пермяков. В тяжелом состоянии находятся 48 пациентов. Из них 17 подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в регионе выявлено 366 296 заражений коронавирусом, за последние сутки — 167 случаев. Число жертв заболевания достигло 8757. Выздоровели 356 090 пермяков.