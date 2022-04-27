Калуга, , 13:20 — REGNUM Калужским районным судом 29-летний житель областного центра, который в составе организованной группы совершил семь эпизодов покушения на незаконный сбыт наркотиков в значительном и крупном размерах, приговорён к семи годам лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

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Установлено, что подсудимый в 2021 году вступил в состав организованной группы для незаконного сбыта смесей, содержащих в своем составе наркотические средства, в том числе героин. Организованная группа действовала по отработанной схеме: организатор и руководитель группы приобретал наркотические средства в крупном размере, расфасовывал на небольшие свертки и помещал в тайник-закладку на территории Калуги, после чего сообщал своему «курьеру» о местонахождении тайника с наркотиками с помощью интернета. «Курьер» забирал наркотики и помещал их в «тайники-закладки», в дальнейшем через интернет сообщал руководителю группы об их местонахождении.

Довести преступный умысел до конца подельники не смогли, так как наркотические средства, расфасованные в свертки и помещенные в тайники-закладки, были изъяты сотрудниками полиции.

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