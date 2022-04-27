Москва, 27 апреля, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В России в особенно уязвимом положении находятся рабочие, трудящиеся в компаниях, которые являются практически единственным работодателем в том или ином населённом пункте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля заявила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Так она прокомментировала итоги опроса, который показал, что 42% российских «синих воротничков» опасаются лишиться доходов или подработки из-за экономической нестабильности.

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«Опасения вполне оправданны, я бы сказала, что они даже больше оптимистичные, — сказала Иванова-Швец. — С опасением ожидают будущего те «синие воротнички», которые сейчас находятся под угрозой или в процессе увольнений. И их опасения понятны, потому что будущее неясно. Но, скорее всего, не все так плохо, потому что линейному персоналу проще трудоустроиться, переквалифицироваться. Такие рабочие места всегда есть и будут. Больше всего опасностей для тех работников, которые трудятся в компаниях, которые являются практически единственным работодателем в населённом пункте. Здесь локальной массовой безработицы, вполне вероятно, не избежать».

По ее словам, многое будет зависеть от региональных служб занятости, которые должны принимать превентивные меры и проводить активную политику по трудоустройству.

«А вот «белым воротничкам» сложнее найти работу, мешает как раз более высокий уровень образования, наличие специальности. Вход на рынок труда для них сложнее. Рабочих мест на уровне «белых воротничков», конечно, меньше, чем для «синих», и зачастую «белым воротничкам» предлагают работу ниже уровня образования и квалификации, а на это не все готовы», – сказала Иванова-Швец.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, грозит ли РФ возвращение такой безработицы, которая была в 1990-е годы.