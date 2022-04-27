Сеул, , 11:53 — REGNUM Южнокорейская группа Stray Kids продолжает входить в чарт Billboard 200 пятую неделю подряд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на американский еженедельник Billboard.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно данным, опубликованным 27 апреля, альбом группы «Oddinary» занял 117-ю строчку рейтинга, поднявшись на 16 ступеней по сравнению с предыдущей неделей.

Известно, что в день выхода альбома, то есть 18 марта, альбом «Oddinary» занял первую строчку музыкального чарта. Благодаря этому Stray Kids стали третьей южнокорейской группой, когда-либо возглавившей чарт, после BTS и SuperM.

Сообщается, что 29 апреля южнокорейский бойз-бенд отправится во второй мировой тур. В рамках тура группа даст концерты в Сеуле, а также в десяти городах Японии и США.

Billboard 200 — список 200 наиболее популярных музыкальных альбомов и мини-альбомов в США.