Сеул, 27 апреля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Южнокорейская группа Stray Kids продолжает входить в чарт Billboard 200 пятую неделю подряд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на американский еженедельник Billboard.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Согласно данным, опубликованным 27 апреля, альбом группы «Oddinary» занял 117-ю строчку рейтинга, поднявшись на 16 ступеней по сравнению с предыдущей неделей.

Известно, что в день выхода альбома, то есть 18 марта, альбом «Oddinary» занял первую строчку музыкального чарта. Благодаря этому Stray Kids стали третьей южнокорейской группой, когда-либо возглавившей чарт, после BTS и SuperM.

Сообщается, что 29 апреля южнокорейский бойз-бенд отправится во второй мировой тур. В рамках тура группа даст концерты в Сеуле, а также в десяти городах Японии и США.

Billboard 200 — список 200 наиболее популярных музыкальных альбомов и мини-альбомов в США.