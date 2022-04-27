Москва, , 11:52 — REGNUM Самыми популярными направлениями на майские праздники в 2022 году стали Россия и Турция. Почти три четверти (74%) продаж туров пришлась на две страны (около 36-38% каждая), сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Туристы

В России лидирует Краснодарский край с безусловным первенством Сочи. На втором месте – Кавказские Минеральные Воды, на третьем — Санкт-Петербург. Четвертое место поделили Подмосковье и Казань.

Продажи туров в Крыма сократились на 75%. Вместо Крыма пятое место заняли экскурсионные туры на Северный Кавказ. Также раскупают туры на Алтай, в Башкирию, Карелию, Нижний Новгород Тюменскую и Калининградскую области и др.

На втором месте среди зарубежных стран, помимо Турции, самым популярным у российских туристов на майские праздники 2022 года стали Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), на третьем — Абхазии, на четвертом – Египет, на пятом — Мальдивы, Шри-Ланка, Сейшелы, Бали, Малайзия и др.

ИА REGNUM сообщало ранее, ничего не планируют на длинные майские выходные дни 85% жителей России.

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