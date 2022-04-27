Москва, 27 апреля, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Приём в Кремле в День Победы не планируется, сообщили 27 апреля в пресс-службе президента России.

Кремль

«Приёма не планируется», — сказали в пресс-службе РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что празднование Дня Победы в 2022 году пройдёт традиционно. Состав участников парада на Красной площади позднее раскроет Министерство обороны.

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