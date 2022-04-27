Канберра, 27 апреля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. 27 апреля Статистическое бюро Австралии сообщило, что уровень инфляции в стране в годовом выражении составляет 5,1%. В свою очередь теневой казначей страны из кабинета лейбористов Джим Чалмерс возложил всю вину за растущие цены на нынешнего премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и его правительство, сообщает телеканал Nine News.

Pm.gov.au Скотт Моррисон

«Это самая высокая инфляция в Австралии за более чем 20 лет», — сказал Чалмерс на пресс-конференции в Канберре.

«В цене растет все, кроме заработной платы людей, и они вот-вот пострадают от повышения ключевой ставки вдобавок ко всему прочему», — предупредил теневой казначей.

«Австралийцы разоряются из-за растущей стоимости жизни при правлении Скотта Моррисона», — добавил политик, отметив, что нынешнее правительство Австралии «оторвано от реальности».