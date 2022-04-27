Москва, 27 апреля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Москва пока не планирует встречу президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Об этом сообщили 27 апреля в пресс-службе Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Эммануэль Макрон

Макрон во время президентской кампании заявлял, что намерен встретиться с российским лидером после выборов во Франции. Как сообщало ИА REGNUM, он также призывал продолжать диалог с Путиным на фоне российской спецоперации на Украине.

«Пока нет таких планов», — ответили в пресс-службе Кремля РИА Новости на вопрос о встрече Путина и Макрона.

По итогам президентских выборов во Франции, завершившихся 24 апреля, Макрона переизбрали главой государства. Владимир Путин поздравил своего зарубежного коллегу и пожелал ему успехов.

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