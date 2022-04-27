Волгоград, 27 апреля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Второй племенной завод, который был в собственности государства, перешёл в результате приватизационных торгов в частные руки. Следом за старейшим предприятием Смоленской области нового собственника обрёл и актив в Волгоградской области — АО «Племенной завод им. Парижской Коммуны», передаёт ИА REGNUM.

tpsdave Корова

Пакет акций, составляющий 100% уставного капитала, на торгах подорожал с 44,1 до 51,6 млн рублей. Всего, судя по протоколу, в борьбе за предприятие участие приняли пять заявителей. Победителем признано ООО «Волга-Агро».

Напомним, на продажу выставили 33 783 именные акции предприятия из села Торгун Старополтавского района, зарегистрированного в 2005 году. В его активе — недвижимость общей площадью 21,2 тыс. кв. м. Это была не первая попытка продажи.

Ранее также в ходе конкурентной борьбы в 3,5 раза дороже начальной цены были реализованы акции АО «Племенной завод Рассвет» из Смоленской области — за 302,6 млн рублей.