Канберра, 27 апреля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Лейбористская партия Австралии стала фаворитом букмекеров, которые предсказали ей победу на майских федеральных выборах 2022 года. Об этом 27 апреля сообщил телеканал Nine News.

Australian Labor Party Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз

Так, по состоянию на 27 апреля, то есть по прошествии двух недель избирательной кампании, крупнейший букмекер Австралии TAB предлагает коэффициент 1,55 на победу лейбористов, и коэффициент 2,45 на переизбрание правящей «Коалиции».

Другая букмекерская фирма Sportsbet установила коэффициент 1,50 на победу лейбористов и коэффициент 2,52 на победу «Коалиции».

Как пишут журналисты, тот факт, что последние опросы показывают небольшой перевес голосов лейбористов и существующие коэффициенты у букмекеров, говорит о том, что лидер оппозиции Энтони Альбаниз станет следующим премьер-министром Австралии.