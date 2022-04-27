Каракас, 27 апреля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Группа пенсионеров собралась 26 апреля у министерства труда Венесуэлы в знак протеста против уровня пенсий. Об этом сообщает новостное агентство Infobae.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пенсионер

Протестующие требуют улучшения условий жизни для пяти миллионов пенсионеров, получающих в настоящее время около 28 долларов в месяц. Согласно расчётам Центра анализа венесуэльской конфедерации преподавателей, стоимость базовой продовольственной корзины в Венесуэлы составляет 470 долларов.

«Этому Мадуро [президенту Венесуэлы] мы хотим сказать, что отвергаем его манипулятивную жалкую речь о тех, кто является истинным виновником в бедности пожилых людей», — заявили собравшиеся.