Первоуральск, Свердловская область, 27 апреля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Свердловчанин предстанет перед судом по уголовному делу о получении коммерческого подкупа в крупном размере. Мужчина незаконно получил 2,7 млн рублей, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По версии следствия, бывший руководитель предприятия транспорта в период с 2017 по 2019 год получал денежные средства от начальников транспортных поездов. При этом обвиняемый предоставлял им конфиденциальную информацию о графике предстоящих ревизий поездов. Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 2,7 млн рублей.

Уголовное дело рассмотрит Первоуральский городской суд. Свердловчанину грозит до 12 лет лишения свободы.