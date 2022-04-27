Новосибирск, , 11:50 — REGNUM Если самокаты нельзя запретить, то «буйное племя самокатчиков необходимо цивилизовать». Об этом заявил первый вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров.

Подростки на электросамокате Kristoffer Trolle

«К сожалению, попытки минтранса и ГИБДД урегулировать движение «средств индивидуальной мобильности» — в такую категорию включили самокаты – до сих пор ни к чему не привели, — сказал Панфёров. — Значит, нужно продумать вариант, который бы обеспечил безопасность пешеходов и был бы выгоден, интересен самим самокатчикам».

В региональный парламент обратился предприниматель и изобретатель Олег Зарбеев с предложением организовать бесплатную дистанционную школу.

«Разработанное нами приложение называется Школа Умного Пользователя СИМ «Поехали». Это бесплатная дистанционная школа, которая будет учить грамотному, безопасному катанию, — рассказал он. — Самокатчиков нельзя загнать в автомобильную школу, а учить необходимо! Причем с проведением итогового тестирования. Не сдашь – не получишь сертификат».

По мнению Андрея Панфёрова, в предложении есть рациональное зерно и городским властям стоит обсудить это предложение.