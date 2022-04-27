Череповец, Вологодская область, 27 апреля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. На Украине в ходе военной спецоперации погибли двое череповчан. Об этом в соцсетях сообщил мэр города Вадим Германов.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Свеча

«В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погибли два череповчанина: майор Алексей Николаевич Варнавский 1979 года рождения и механик-водитель танка Т-80 Евгений Александрович Расшибенков 2001 года рождения. От имени жителей Череповца и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Вечная память героям!», — написал мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 25 марта, в ходе специальной военной операции на территории Украины погиб 1351 военнослужащий российской армии.