Париж, 27 апреля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел, французское агентство развития и центр гуманитарной помощи короля Салмана подписали соглашение о поддержке уязвимых слоев населения в Ливане, сообщает МИД Франции.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Франция и Саудовская Аравия договорились предоставить финансовую поддержку Ливану в размере почти €30 млн ряду гуманитарных проектов и проектов в области развития.

Соглашение представляет собой важный шаг в выполнении обязательства, взятого на себя в Париже 28 февраля министрами иностранных дел Франции и Саудовской Аравии, оказать экстренную финансовую поддержку проектам, направленным на уязвимые группы населения в Ливане.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж полностью поддерживает стабильность, суверенитет и территориальную целостность Молдавии.