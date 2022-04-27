Москва, 27 апреля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Если геополитические факторы не будут ухудшаться, то восстановление российской экономики может занять два-три года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля заявил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица. Так он прокомментировал прогноз экспертов S& P, которые полагают, что России потребуется около 10 лет, чтобы возвратить экономику к показателям 2021 года.

(сс) nattanan23 Рост

«Прогноз S& P строится на обобщенных данных о состоянии экономик развивающихся стран с низким или дефолтным инвестиционным рейтингом. Однако ситуация в России достаточно уникальна, — сказал Перепелица. — Европейские потребители нефти и газа не смогут быстро переключиться на других поставщиков. В России быстрыми темпами идёт импортозамещение и выстраивание новых логистических производственных цепочек. Ряд сырьевых товаров добывается Россией практически эксклюзивно, например титан, никель. То есть при любом развитии товаров спрос на данную продукцию падать не будет. Поэтому если геополитические факторы ухудшаться не будут, восстановление экономики России может занять 2-3 года.

Как подчеркнул эксперт, рост российской экономики возможен уже в 2024 году, особенно если наступит финансовый кризис в США, предпосылки к которому уже сформировались в виде «перегретого» рынка акций, отрицательных реальных ставок доходностей, и рекордной инфляции.

«ФРС США ужесточает политику и повышает ставки, что неминуемо приведёт к оттоку капитала из американских долевых бумаг. Очевидно, ликвидность будет поступать на рынки с меньшей инфляцией и большей реальной доходностью, вероятнее всего в Китай, Индию и Россию», – сказал Перепелица.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее прогноз экспертов S& P раскритиковали за «гадательный характер».