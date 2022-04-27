Канберра, 27 апреля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Сегодня, 27 апреля, теневой казначей Австралии Джим Чалмерс вместе с теневым министром финансов Кэти Галлахер и ее помощником Эндрю Ли представили экономический план Лейбористской партии, к реализации которого она приступит в случае победы на майских федеральных выборах. Об этом сообщил телеканал Nine News.

(сс) Der Angemeldete Флаг Австралии

Теневой казначей Чалмерс из кабинета лейбористов назвал инфляцию, падение заработной платы и государственный долг в триллион долларов «наиболее насущными экономическими проблемами», с которыми сейчас сталкивается Австралия.

Ключевой элемент предвыборной программы лейбористов направлен на то, чтобы транснациональные корпорации заплатили свою долю налогов в Австралии, которая, по оценкам, за четыре года привлечет в бюджет страны 1,9 миллиарда долларов.

Чалмерс также публично заявил на пресс-конференции, что повышение налогов для транснациональных корпораций станет первым и единственным повышением налогов, которое лейбористы осуществят в случае своего прихода к власти после победы на выборах 21 мая.