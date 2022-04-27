Тюмень, 27 апреля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В Тюменской области администрацию Тобольского района обязали по решению суда устранить нарушения санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде. Об этом сообщает объединённая пресс-служба правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

В ходе проверки обеспечения жителей посёлка Сибиряк и села Абалак питьевой водой проведена экспертиза по качеству воды. Пробы воды после очистки не соответствуют санитарным требованиям по показателю железа.

Суд обязал администрацию Тобольского района организовать снабжение населения села Абалак и посёлка Сибиряк питьевой водой надлежащего качества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре в судебном порядке на администрацию Советского района возложена обязанность обеспечить население питьевой водой надлежащего качества.