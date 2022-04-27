Москва, 27 апреля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Заявления представителей Киева о том, что беженцы с Украины якобы вывозятся на территорию России принудительно и находятся там на положении рабов, являются ложью и очередной провокацией. Об этом 27 апреля заявила на пресс-конференции, посвященной проекту Ассоциации юристов России по оказанию бесплатной правовой помощи беженцам из республик Донбасса, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Kremlin.ru Татьяна Москалькова

«Сегодня на Украине раскручивается тема принудительного привоза граждан Украины на территорию России и принудительного размещения их в пунктах временного размещения», — сказала она.

Также Москалькова напомнила, что ранее одна из представительниц Киева заявила, что граждане Украины якобы были вывезены в Россию насильно и у них якобы отсутствуют средств коммуникации, а также «они находятся вдали от цивилизационного пространства и фактически в состоянии рабов».

«Совершенно ответственно заявляю, что это ложь, что это очередная провокация», — подчеркнула российский омбудсмен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее населенный пункт Ирмино на территории Луганской Народной Республики подвергся обстрелу киевских боевиков с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-30 «Смерч».