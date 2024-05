Лос-Анджелес, США, 27 апреля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Кинокомпания Warner Bros. подтвердила, что проект второй части фильма ужасов «Проклятие монахини» запущен в производство. Об этом 27 апреля сообщил портал We Got This Covered.

С соответствующим анонсом Warner Bros. выступила на фестивале CinemaCon 2022. Отметим, что о проекте сиквела хоррора ничего не было слышно с 2019 года. Тогда кинокомпания сообщила, что продюсировать картину будут Джеймс Ван и Питер Сафран, сценарий к ней напишет Акела Купер («Хэллфест», «Злое»), а главную роль вновь сыграет Бонни Ааронс.

Напомним, премьера фильма «Проклятие монахини» состоялась 20 сентября 2018 года, сняла его режиссёр Корин Харди. При бюджете $22 млн фильм собрал в США $117,4 млн, а в мировом прокате — почти $365 млн.