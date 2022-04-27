Бейрут, , 11:52 — REGNUM Лидер ливанского движения «Хезболла» Хассан Насралла выступил с официальным обращением по ситуации в Иерусалиме и на палестинских территориях. Об этом 27 апреля сообщает Al-Manar.

Хасан Насралла Moqawama.org

По данным журналистов, в своей речи Насралла приветствовал действия палестинцев, а также выступил с угрозой в адрес Израиля. С его слов, силы «Хезболлы» готовы вступить в конфликт на стороне Палестины и начать боевые действия.

«Стратегия противника была основана на том, что люди забывали о ситуации в Палестине. Но происходит прямо противоположное. Дело палестинцев снова кипит жизнью и находит все больше сторонников и моджахедов, готовых пожертвовать жизнью ради него. Мы в «Хезбалле» готовы оказаться на передовой вместе с нашими братьями из палестинских фракций сопротивления», — заявил Насралла.