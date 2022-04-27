Екатеринбург, , 11:55 — REGNUM Свердловчане досрочно получат пенсии и социальные пособия за май 2022 года. Выплаты начнут производить уже 28 апреля, вместо запланированного по графику 3 мая. Об этом журналистам сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда России.

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Досрочно пенсию получат только те, кому выплаты мер социальной поддержки осуществляется через банки. При этом доставка пенсий почтой на дом будет проходить по графику с 3 мая. Выплаты к 9 мая пенсионеры начнут получать 6 мая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области не планируют вводить дополнительные майские выходные. Свердловчане будут отдыхать с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.