Екатеринбург, 27 апреля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Свердловчане досрочно получат пенсии и социальные пособия за май 2022 года. Выплаты начнут производить уже 28 апреля, вместо запланированного по графику 3 мая. Об этом журналистам сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

Досрочно пенсию получат только те, кому выплаты мер социальной поддержки осуществляется через банки. При этом доставка пенсий почтой на дом будет проходить по графику с 3 мая. Выплаты к 9 мая пенсионеры начнут получать 6 мая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области не планируют вводить дополнительные майские выходные. Свердловчане будут отдыхать с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.