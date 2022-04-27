В Австралии тысячи учителей намерены уволиться в знак протеста
Сидней, Австралия, 27 апреля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Условия работы учителей в Новом Южном Уэльсе, самом населенном штате Австралии, не изменились с 1960-х годов, несмотря на резкое увеличение рабочей нагрузки в последние годы. По этой причине тысячи педагогов намерены уволиться с работы 4 мая в знак протеста против неприемлемых условий труда. Об этом 27 апреля сообщил телеканал Nine News.
Алиса Стивенс является одной из многих, кто напишет заявление об увольнении. 27 апреля она вышла в эфир Nine News, чтобы рассказать о том, как нехватка кадров влияет на школы по всему штату, а учителя «утопают» в работе, сваленной на них за последние десятилетия.
«У нынешнего правительства [штата] был весь срок полномочий, чтобы сесть за стол переговоров и предложить реальные изменения и реальные улучшения условий нашей работы, и ничего не было сделано», — сказала преподаватель.
Когда 4 мая учителя в массовом порядке напишут заявления об уходе, политикам, похоже, придется самим идти в школу и проводить занятия с детьми.