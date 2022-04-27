Сидней, Австралия, 27 апреля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Условия работы учителей в Новом Южном Уэльсе, самом населенном штате Австралии, не изменились с 1960-х годов, несмотря на резкое увеличение рабочей нагрузки в последние годы. По этой причине тысячи педагогов намерены уволиться с работы 4 мая в знак протеста против неприемлемых условий труда. Об этом 27 апреля сообщил телеканал Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Алиса Стивенс является одной из многих, кто напишет заявление об увольнении. 27 апреля она вышла в эфир Nine News, чтобы рассказать о том, как нехватка кадров влияет на школы по всему штату, а учителя «утопают» в работе, сваленной на них за последние десятилетия.

«У нынешнего правительства [штата] был весь срок полномочий, чтобы сесть за стол переговоров и предложить реальные изменения и реальные улучшения условий нашей работы, и ничего не было сделано», — сказала преподаватель.

Когда 4 мая учителя в массовом порядке напишут заявления об уходе, политикам, похоже, придется самим идти в школу и проводить занятия с детьми.