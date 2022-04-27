Чебоксары, 27 апреля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В Чувашии уточнили порядок компенсации средств на оказание медицинской помощи и предоставление лекарств беженцам из ДНР, ЛНР и Украины. Соответствующие изменения в постановлении правительства одобрили 27 апреля на заседании Кабинета министров Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

Решение об оказании бесплатной медицинской помощи эвакуированным гражданам Донбасса и Украины оказывается в России на основе федерального постановления от 6 марта 2022 года.

«Бесплатно оказывается первичная медико-санитарная помощь, включая лекарственное обеспечение лекарственными препаратами, и проводятся профилактические прививки, включённые в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Также указанным лицам бесплатно оказывается специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в неотложной форме», — сказал вице-премьер – министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов .

Расходы регионов на данные цели компенсируются из федерального бюджета.

Проектом постановления корректируются правила предоставления средств из бюджета Чувашии медицинским организациям на компенсацию расходов по оказанию помощи беженцам, включая лекарственное обеспечение и затрат на профилактические прививки.

Напомним, на 11 апреля в шести пунктах временного размещения в Чувашии оставались 845 беженцев. Всего в республику приехали 1075 беженцев, из них 253 ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на размещение беженцев Чувашия несколько раз выделяла резервные средства, в последний раз транши составили 9,4 млн рублей и 24,16 млн рублей.