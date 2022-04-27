Беженцам в Чувашии окажут высокотехнологичную медпомощь
Чебоксары, 27 апреля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В Чувашии уточнили порядок компенсации средств на оказание медицинской помощи и предоставление лекарств беженцам из ДНР, ЛНР и Украины. Соответствующие изменения в постановлении правительства одобрили 27 апреля на заседании Кабинета министров Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Решение об оказании бесплатной медицинской помощи эвакуированным гражданам Донбасса и Украины оказывается в России на основе федерального постановления от 6 марта 2022 года.
Расходы регионов на данные цели компенсируются из федерального бюджета.
Проектом постановления корректируются правила предоставления средств из бюджета Чувашии медицинским организациям на компенсацию расходов по оказанию помощи беженцам, включая лекарственное обеспечение и затрат на профилактические прививки.
Напомним, на 11 апреля в шести пунктах временного размещения в Чувашии оставались 845 беженцев. Всего в республику приехали 1075 беженцев, из них 253 ребёнка.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на размещение беженцев Чувашия несколько раз выделяла резервные средства, в последний раз транши составили 9,4 млн рублей и 24,16 млн рублей.