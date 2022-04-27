Калуга, 27 апреля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев принял участие в заседании комиссии по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению. Об этом 27 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном парламенте.

zskaluga. ru На заседании комиссии по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению

На заседании шла речь шла об обеспечении взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти Российской Федерации. Она включает федеральные органы, органы госвласти субъектов, а также органы местного самоуправления. Также обсуждалась реализация в регионах инициативных проектов.

«Калужская область одной из первых, с 2017 года, начала финансовую поддержку местных инициатив. В 2022 году, с учётом всех источников, сумма на программу составит более 300 миллионов рублей. Все проекты будут выполнены. Мы всегда работали одной командой. На недавнем съезде депутатов были определены общие задачи как для областной власти, так и для органов местного самоуправления. Нам предстоит вместе решить немало вопросов и в связи с предстоящей муниципальной реформой», — отметил Геннадий Новосельцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля отмечается День российского парламентаризма. Именно в этот день в 1906 году начала работу Государственная дума Российской Империи — первый в отечественной истории демократический института, заложивший основы парламентаризма в России.