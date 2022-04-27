Спикер калужского Заксобрания рассказал в Петербурге о проектах МСУ
Калуга, 27 апреля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев принял участие в заседании комиссии по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению. Об этом 27 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном парламенте.
На заседании шла речь шла об обеспечении взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти Российской Федерации. Она включает федеральные органы, органы госвласти субъектов, а также органы местного самоуправления. Также обсуждалась реализация в регионах инициативных проектов.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля отмечается День российского парламентаризма. Именно в этот день в 1906 году начала работу Государственная дума Российской Империи — первый в отечественной истории демократический института, заложивший основы парламентаризма в России.