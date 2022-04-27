Кабул, , 11:43 — REGNUM Посольство России в Афганистане сообщило о первом прямом рейсе из Кабула в Москву после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан.

Самолет iphotocommerce

Как сообщает региональное отделение информационного агентства «Тасним», посольство России в Кабуле заявило, что первым прямым рейсом Кабул — Москва после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вылетел самолёт авиакомпании Ariana Airlines.

В заявлении говорится, что в соответствии с соглашением авиакомпания будет выполнять регулярные рейсы из Кабула в Москву по понедельникам и из Москвы в Кабул — по вторникам.

Напомним, в конце марта МИД РФ выдал аккредитацию дипломату талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Хотя ещё ни одна страна не признала правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Узбекистан, Пакистан, Туркмения, Китай, Россия и Иран приняли дипломатов талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).