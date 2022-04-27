Мельбурн, Австралия, 27 апреля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Житель Мельбурна (столица штата Виктория, юго-восток Австралии), который думал, что получил в лотерею 1 миллион австралийских долларов, на самом деле выиграл в 20 миллионов австралийских долларов (14,3 млн долларов США). Об истории успеха нового миллионера 27 апреля сообщил телеканал Nine News.

Kartinki.ru Деньги

Когда утром 27 апреля мужчине позвонили организаторы лотереи Oz Lotto, то он сказал им: «Кажется, я знаю, почему вы звоните».

Через несколько минут мужчине преподнесли неожиданный сюрприз — организаторы объяснили, что он действительно сорвал куш, но только его размер в двадцать раз превышает его ожидания.

«Но я думал, что выиграл всего один миллион долларов, а не двадцать!» — не стал скрывать эмоций мультимиллионер.

На эти деньги мужчина планирует купить дом, помочь семье и отправиться в путешествие.