Благовещенск, , 11:50 — REGNUM Убийство двоих детей и двух сотрудников дошкольного учреждения в Вешкаймском районе Ульяновской области станет поводом для усиления безопасности в Приамурье. В школах и детских садах региона проведут специальные инструктажи, сообщил телеграм-канал Благовещенска №1.

Детский сад Людмила Миг

Читайте также: Ульяновский губернатор подтвердил смерть двух детей при стрельбе в детсаду

Беседы о соблюдении требований безопасности с сотрудниками, родителями и детьми будут внеплановыми. Кроме того, организацию охраны детей подвергнут проверками.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля в детский сад в Ульяновской области ворвался мужчина с ружьём и устроил стрельбу во время тихого часа. Власти подтвердили смерть четырёх человек, в том числе двух детей и одного воспитателя. Нападавший покончил с собой.