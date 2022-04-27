Екатеринбург, 27 апреля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Свердловской области не введут дополнительные майские выходные. Об этом журналистам сообщили в департаменте информполитики по региону.

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Отдыхать жители Среднего Урала будут с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Три дня между этими числами останутся рабочими.

Ранее инициативу продлить майские праздники до 10 дней озвучили в Госдуме. Однако окончательное решение вправе принимать руководители субъектов Российской федерации.