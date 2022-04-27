Улан-Удэ, , 11:42 — REGNUM За прошедшие сутки в Бурятии выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом. 17 из них госпитализированы в ковидные стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом, всего за время пандемии в регионе подтверждено 135 848 случаев инфицирования, 44% из которых зарегистрировано в Улан-Удэ. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 132 304 пациента, в том числе 31 за последние сутки.

«Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 3001 (+1) человек (в возрасте до 65 лет — 0 чел, старше 65 лет – 1 чел.)», — добавили в оперштабе.