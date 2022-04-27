Кито, 27 апреля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Президент Эквадора Гильермо Лассо назначил 27 апреля нового министра обороны. Им стал отставной генерал Луис Эдуардо Лара. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Флаг Эквадора

Назначению Лары предшествовала отставка Луиса Эрнандеса, занимавшего пост министра обороны с октября 2021 года.

Против экс-министра было инициировано расследование, связанное с предполагаемым участием в незаконном сборе денег с военнослужащих через финансовые пирамиды.