Санкт-Петербург, 27 апреля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Российская экономика получит 1,6 трлн рублей в виде дополнительной ликвидности благодаря решению об отсрочке страховых взносов. Об этом заявил 27 апреля глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Permkrai.ru Максим Решетников

По его словам, во втором квартале отсрочка по страховым взносам затронет компании, обеспечивающие 67% занятости в экономике.

«В совокупности это даст компаниям более 1,6 трлн рублей дополнительной ликвидности. По факту, бесплатный кредит со стороны бюджета экономике в таких масштабах», — сказал министр, выступая с докладом на заседании Совета законодателей Российской Федерации, посвященного Дню российского парламентаризма.