Чита, , 11:40 — REGNUM Для забайкальских школьников в Чите уроки мужества «Дети Великой Отечественной войны» проводит забайкальская библиотека имени Г. Р. Граубина, сообщило 27 апреля министерство культуры региона.

По словам организаторов, мероприятия направлены на повышение духа патриотизма среди подрастающего поколения. Они позволяют нынешним школьникам прикоснуться к героическому наследию наших предков, узнать, как дети войны проходили через фашистские концлагеря, пережили оккупацию, выжили в блокадном Ленинграде.

«Такие уроки уже давно стали традиционными. Сегодня воспитание будущего патриота является одной из самых актуальных задач в нашей стране. Особенно в ключе последних событий, когда российскими военными проводится спецоперация на Украине», — рассказали в библиотеке.

В учреждении отметили, что патриотическое воспитание юного поколения – это и созидательный труд на благо Родины, воспитание любви к истории, культуре, традициям своей страны.

Напомним, за все пять дней военных сборов в военно-патриотическом лагере «Авангард» на территории парка «Патриот» (Московская область) о специальной военной операции России на Украине не было сказано ни слова.

«Ни одного выступления героев, ни одной встречи с выздоравливающими после ранений бойцами! Вожатые шепнули, что это табу, запрещено», — написал обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

По его словам, организаторы так и не ответили, почему старшеклассникам не рассказывают про Украину, в ответ пока отписки и отговорки: это лагерь «воспитательно-развлекательный», под молодежь. Мол, это всё про спорт, развлечение, туризм; не про идеологию, не про воспитание. И уж тем более — не про идеологию.

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