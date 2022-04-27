Самара, , 11:42 — REGNUM Посевная в Самарской области идет хорошими темпами. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

Порядка 180 тыс. тонн зерна намолочено калужскими аграриями Фото министерстве сельского хозяйства Калужской области

Сообщается, что в 2022 году в регионе посевная охватит площадь в 2 млн 190 тысяч га, в том числе 438 тысяч га озимых культур были посеяны осенью.

Отмечается, что в 2022 году на развитие сельского хозяйства в регионе направят порядка пяти млрд рублей, в том числе 2,6 млрд рублей — из бюджета области, 2,4 млрд — из федерального бюджета. На развитие отрасли растениеводства в 2022 году намерены направить свыше 850 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области начали использовать в посевной кампании беспилотники.