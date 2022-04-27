Санкт-Петербург, 27 апреля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Россия может ответить на враждебные действия недружественных стран только спокойным и планомерным продолжением реализации поставленных целей и задач, заявила 27 апреля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета законодателей РФ при Федеральном собрании РФ, посвященном Дню российского парламентаризма, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«На действия недружественных стран ответ может быть только один: спокойно и планомерно продолжить реализацию целей развития, определенных главой государства, и тех, которые ставят перед нами граждане», — сказала Матвиенко.

Председатель Совета Федерации уточнила, что нужно действовать оперативно и нестандартно, чтобы поддержать людей, бизнес, регионы, не допустить падения качества жизни граждан России.